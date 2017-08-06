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Bakanzeybekci: Booking.Com'un Türkiye İle Üst Seviyede Görüşme Talebi Var
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BakanZeybekci: Booking.com'un Türkiye ile Üst Seviyede Görüşme Talebi Var

BAKANZEYBEKCİ: BOOKİNG.COM'UN TÜRKİYE İLE ÜST SEVİYEDE GÖRÜŞME TALEBİ VAR

Booking.com'un Türkiye'de yasal olarak faaliyette bulunmasına ilişkin çalışmalar konusunda açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Booking.com'un Türkiye ile üst seviyede görüşme talebi var" dedi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Bakanzeybekci: Booking.Com'un Türkiye İle Üst Seviyede Görüşme Talebi Var(7/10)3

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de yasal olarak faaliyette bulunmasına ilişkin çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu. Söz konusu şirket yetkilileriyle daha önce bir kez görüştüğünü ve Türkiye adına bir öneride bulunduklarını anlatan Zeybekci, bu öneriyi değerlendiren booking.com'dan geçen hafta Türkiye ile görüşmek istediklerini içeren bir mesaj aldıklarını söyledi.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'NİN KURALLARINA TABİ OLMALARI GEREKİYOR"

"Booking.com'u Türk turizminin pazarlanmasında çok önemli bir enstrüman olarak görüyorum ama haksız rekabet yaratmadan faaliyet göstermeleri ve Türkiye'nin kurallarına tabi olmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir formül önerimiz oldu kendilerine. En üst seviyede görüşme talepleri var yakında görüşeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız ile de görüşüyoruz. Önerimiz ekonomik ve ticari anlamda oldu. Kendileriyle çok kısa sürede görüşmek istiyorum"

ÖNCE PARA CEZASI, SONRA FAALİYETLERİ DURDURMA

Rekabet Kurulu bu yılın ocak ayında "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik"teki ilgili madde hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren Booking.com BV'ye 2 milyon 543 bin 992,85 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi de mart ayında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği avukatlarının, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla booking.com aleyhine açtığı davada, şirketin internet adresi ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık etmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar vermişti.

HAZİRAN'DA BOOKING.COM YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Hükümet adına Ekonomi Bakanlığınca söz konusu şirketin Türkiye'de mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesine yönelik çalışmalar başlatılmış, ilk olarak Ekonomi Bakanlığı bürokratları, haziran ayında ise Bakan Zeybekci "booking.com" yetkilileriyle görüşmüştü. Zeybekci, görüşmede, firmaya Türkiye'de faaliyette bulunabilmesine yönelik bir öneri sunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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