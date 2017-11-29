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Bakıcı Kızı Bodruma Kapattı, 10 Sene Boyunca Her Gün İşkence Yapıp Tecavüz Etti

BAKICI KIZI BODRUMA KAPATTI, 10 SENE BOYUNCA HER GÜN İŞKENCE YAPIP TECAVÜZ ETTİ

İtalya'da cani bir adam, evlerine bakıcı olarak aldığı 19 yaşındaki Rumen kızı 10 sene boyunca evin bodrumunda esir olarak tuttu. İşkence yapıp tecavüz ettiği kadından 2 çocuğu olan adam, tesadüfen yakalandı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 17:20
Puan Ver : Bakıcı Kızı Bodruma Kapattı, 10 Sene Boyunca Her Gün İşkence Yapıp Tecavüz Etti(10/10)6

Aloisio Francesco Rosario Giordano isimli 52 yaşındaki adamın, İtalya'nın Gizzeria kentindeki evinin bodrumunda, 10 senedir bir kadını esir olarak tuttuğu ortaya çıktı.

10 YILDIR TECAVÜZ EDİP İŞKENCE YAPIYOR

29 yaşındaki kadının 10 yıldır bodrumda yaşamaya zorlandığı öğrenildi. Cani adamın kadına devamlı olarak işkence yaptığı ve tecavüz ettiği ve kadının bu bodrumda iki doğum yaptığı ifade edildi.

ÖNCEDEN DE AYNISINI YAPMIŞ

Adamın 1995 yılında da bir başka kadının kaçırılması, işkence ve tecavüz uğraması suçlarından tutulanarak bir süre hapis yattığı öğrenildi. 1999 yılında iyi hal indirimi alarak tahliye edilen Giordano, ölümcül hastalığı bulunan eşi ve 2 çocuğuna bakmak için evine geri dönmüştü.

BODRUMDA 2 ÇOCUK DOĞURMUŞ

Bu sıralarda 19 yaşındaki Rumen bir kızı bakıcı olarak işe alan adam, eşini kaybettikten sonra çirkin planını devreye soktu. 19 yaşındaki kızı 10 yıl boyunca metal bir zincirle bağlı halde farelerin cirit attığı bodruma kapatan adam, bu süreçte ona her türlü kötü mualemeyi yaptı. Elektrik ve suyun olmadığı bodrumda yıllarca yaşam mücadelesi veren kadın, adamın tecavüzleri sonucu kendi başına iki çocuk doğurdu. Çocuklardan birinin 9 yaşında bir erkek, diğerinin ise 3 yaşında bir kız olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR HER ŞEYE ŞAHİT

Çocukların, annelerine yapılan tüm muameleye yıllardır tanık olduğu öğrenilirken, adamın işkenceleri sonucunda kadının vücudunda oldukça derin kesikler oluştuğu ve bunları kendi başına dikmeye dahi zorlandığı da belirtildi.

TRAFİK ÇEVİRMESİNDE YAKALANDI

Bodrumdan gelen fotoğraflar da manzaranın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne seriyordu. Ahşap bir sandalyenin altına yerleştirilmiş plastik bir kovanın tuvalet işlevi gördüğü anlaşıldı.

Rutin bir trafik kontrolüne giren adam, polislerin arka koltukta uyuyan ve oldukça zayıf ve pis durumdaki çocuktan şüphelenmesi üzerine yakalandı. Çocuğun durumundan şüphelenen polisler annelerini görmek istediklerini söyleyip adamla birlikte eve gittiler. Bodruma katına inen iki polis gördüğü manzara karşısında şoke olurken, adamı derhal tutukladı. Kadının dış dünya ile temas kurmadığı belirtilirken, iki çocuğuyla birlikte gizli bir yerde tutuldukları açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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