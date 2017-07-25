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Bakıcısının boğulduğunu sanan vefalı fil, can borcunu ona böyle ödedi

BAKICISININ BOĞULDUĞUNU SANAN VEFALI FİL, CAN BORCUNU ONA BÖYLE ÖDEDİ

Bebek fil, iki yıl önce kendisini kurtaran Darrick'in boğulduğunu sanarak ona yardım etti. Bu görüntüler izleyenlerin içini ısıtırken internette izlenme rekoru kırdı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 19:00
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Tayland'da bulunan bir fil doğa parkında, Kham Lha isimli bebek fil, en sevdiği bakıcısı olan Darrick'in tehlikede olduğunu düşünerek endişelendi. Darrick, tepkisini ölçmek için suya girip boğulmuş gibi yaparak Kham Lha'dan yardım istedi. Darrick 2015 yılında bebek filin hayatını kurtarmıştı. Görünen o ki, Kham Lha bu iyiliği unutmadı.

( Kaynak: CNN )

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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