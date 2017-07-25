BAKICISININ BOĞULDUĞUNU SANAN VEFALI FİL, CAN BORCUNU ONA BÖYLE ÖDEDİ
Bebek fil, iki yıl önce kendisini kurtaran Darrick'in boğulduğunu sanarak ona yardım etti. Bu görüntüler izleyenlerin içini ısıtırken internette izlenme rekoru kırdı.
Tayland'da bulunan bir fil doğa parkında, Kham Lha isimli bebek fil, en sevdiği bakıcısı olan Darrick'in tehlikede olduğunu düşünerek endişelendi. Darrick, tepkisini ölçmek için suya girip boğulmuş gibi yaparak Kham Lha'dan yardım istedi. Darrick 2015 yılında bebek filin hayatını kurtarmıştı. Görünen o ki, Kham Lha bu iyiliği unutmadı.
( Kaynak: CNN )
Kaynak: haberinburada
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