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Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti

BAKIRKÖY'DE YIKIM ÇALIŞMASINDA İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ! BELEDİYE BAŞKANI, TEPKİLİ VATANDAŞI TEHDİT ETTİ

Bakırköy'de yıkım çalışmasında kafasına demir çarpan işçi, hayatını kaybetti. Olay yerindeki Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, tepki gösteren vatandaşı "Gel buraya gününü göstereyim" diyerek tehdit etti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Bakırköy'de Yıkım Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti! Belediye Başkanı, Tepkili Vatandaşı Tehdit Etti(6/10)2

İstanbul'da Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri yıkımında bir işçi kafasına demir çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, tepki gösteren bir vatandaşa "Gel buraya gününü göstereyim" diyerek tehdit etti.

KAFASINA DEMİR ÇARPAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakırköy Belediyesi uzun yıllardır hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal tesislerini yıkım kararı almış ve tartışmalarla birlikte yıkım başlamıştı. Bugün yıkım sırasında bir işçi, kafasına demir çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

ZABITALARDAN VATANDAŞA YUMRUK

İşçinin hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine geldi. Bu sırada vatandaşlar işçinin hayatını kaybetmesine belediyenin tedbirsiz yıkımının neden olduğunu söyledi. Vatandaşlardan biri Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi. Bu sırada zabıtalar vatandaşa yumrukla saldırdı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN VATANDAŞA TEHDİT

Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da vatandaşın üzerine yürüdü. Zabıtalar araya girerek Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, vatandaşı, "Gel buraya gününü göstereyim" diye tehdit etti. Yıkım alanında gerginlik ise devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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