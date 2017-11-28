BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTINDA TÜRKİYE'DEN İLK TREN BUGÜN YOLA ÇIKIYOR
Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Türkiye'den Azerbaycan'a gidecek ilk tren, bugün Mersin'den hareket edecek.
Demir İpek Yolu olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Türkiye'den Azerbaycan'a gidecek ilk tren, bugün Mersin'den hareket edecek. 16 vagonda, 32 konteyner içerisinde 650 ton soya küspesi ve seramik yapıştırıcısı taşıyacak olan tren, toplam 2 bin 100 kilometre yol katedecek.
SEYİR SÜRESİ 96 SAAT SÜRECEK
Bakü'ye toplam dört günde ulaşması beklenen trenin toplam seyir süresi yaklaşık 96 saat olması bekleniyor. Tren, Yenice istasyonundan bugün Azerbaycan'a uğurlanacak.
Orta Asya'nın Hazar üzerinden Türkiye'ye bağlanması için 21 Kasım 2007 tarihinde temeli atılan ve 'Demir İpek Yolu' olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun resmi açılışı, 30 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti.
KAZAKİSTAN'DAN YOLA ÇIKAN TREN 4 KASIM'DA MERSİN'E ULAŞMIŞTI
Bakü'de düzenlenen törenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından işletmeye açılan BTK'nın ilk treni, 15 vagondan oluşan ve 30 konteyner içerisinde net 900 ton tahıl yükü ile Kazakistan'dan yola çıkarak 40 saatte Kars'a, toplam 4 bin 695 kilometrelik yolu planlanandan 10 saat önce katederek, 4 Kasım 2017 tarihinde Mersin'e ulaşmıştı.
Kaynak: haberinburada
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