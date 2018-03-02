BAKÜ'DE DEHŞET! UYUŞTURUCU TEDAVİ MERKEZİNDE YANGIN: 30 ÖLÜ
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, uyuşturucu tedavisi merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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