Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?

baldaki şeker kalbi koruyor

BALDAKİ ŞEKER KALBİ KORUYOR

ABD'deki Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, baldaki doğal şekerin kalp krizini önlemekte etkili olduğunu ortaya koydu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:58
Puan Ver : Baldaki Şeker Kalbi Koruyor(9/10)7




ABD'deki Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, baldaki doğal şekerin kalp krizini önlemekte etkili olduğunu ortaya koydu.


Fareler üzerinde yapılan araştırmada baldaki şekerin damarlarda biriken yağ içeren arter plağını yüzde 30 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmada diğer şeker türleri ve temel şeker gruplarından trehalozun plakların azaltılmasında işe yaramadığı tespit edildi. Damarlardaki plaklar damar sertliği,beyin kanaması, kalp krizi gibi hastalıklara yol açıyor.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Baldaki  Şeker  Kalbi  Koruyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER