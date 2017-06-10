

ABD'deki Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, baldaki doğal şekerin kalp krizini önlemekte etkili olduğunu ortaya koydu.



Fareler üzerinde yapılan araştırmada baldaki şekerin damarlarda biriken yağ içeren arter plağını yüzde 30 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmada diğer şeker türleri ve temel şeker gruplarından trehalozun plakların azaltılmasında işe yaramadığı tespit edildi. Damarlardaki plaklar damar sertliği,beyin kanaması, kalp krizi gibi hastalıklara yol açıyor.











kaynak:sabah