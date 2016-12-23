

Bu risk üretim sırasında oluşabileceği gibi; satınalma, taşıma, saklama, hazırlık, pişirme gibi herhangi bir aşamada hijyen kurallarına dikkat edilmemesi durumunda da ortaya çıkabilir.



Bu nedenle balık öncelikle soğutma yapılan, hijyenik ve güvenilir yerlerden ve alışverişin en son aşamasında satın alınmalıdır. Taşıma sırasında da diğer gıdalardan ayrı tutarak en kısa zamanda, buzdolabına konulmalıdır. Bu süre soğuk havalarda 2 saati, sıcak havalarda ise 1 saati aşmamalıdır.