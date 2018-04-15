BALIKÇILARIN OLTASINA KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU CESEDİ TAKILDI
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset takıldı.
Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.
5 YAŞLARINDA KIZ ÇOCUĞU BALIKÇILARIN OLTASINA TAKILDI
Sazlıbosna barajında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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