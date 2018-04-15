Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Baskı Olacağını Biliyorduk
Fatih Terim: Oyuncularım Lider Takım Gibi Oynadılar
Balıkçıların Oltasına Küçük Kız Çocuğu Cesedi Takıldı
Emre Belözoğlu'ndan Olay Hareket! Tribünler Çıldırdı
Premier Lig'de Şampiyon Machester City!
İran'da Dövize Bir Yasak Daha!
İnanlar İnşaat İflasını Açıkladı
Aslan, Başakşehir'den Liderliği Geri Aldı
Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!
Atletico Madrid 3 Attı, Şampiyonlar Ligini Garantiledi
İzmir'den Kahreden Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu
Psv, Ajax'ı 3-0 Devirdi, Şampiyonluğunu İlan Etti
Fatih Terim İle Arda Turan Bir Araya Gelmedi
Şehit Annesinden Hainleri Titreten Sözler: Silahın Bana Olur!
Gerilim Tırmanıyor! Abd'den Rusya'ya Yeni Tehdit: Yaptırımlar Yolda
Putin, Ruhani'yi Arayıp Suriye'yi Vuran Koalisyona Meydan Okudu: Bir Daha Olursa Kaos Çıkar
Ruhr Derbisinde Kazanan Schalke 04!
Whatsapp'ta Silinen Fotoğraf Ve Videolar Geri Getirilecek
İskoçya Fa Cup'ta Celtic Farkı! Ezeli Rakibini Darmadağın Ettiler
Trump'a Kongreden Suriye Uyarısı: Bu Şekilde İleri Gidemezsin!

Balıkçıların oltasına küçük kız çocuğu cesedi takıldı

BALIKÇILARIN OLTASINA KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU CESEDİ TAKILDI

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset takıldı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Balıkçıların Oltasına Küçük Kız Çocuğu Cesedi Takıldı(6/10)2

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.

5 YAŞLARINDA KIZ ÇOCUĞU BALIKÇILARIN OLTASINA TAKILDI

Sazlıbosna barajında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, cenaze aracına konularak kimlik tespiti için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Balıkçıların  Oltasına  Küçük  Kız  Çocuğu  Cesedi  Takıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER