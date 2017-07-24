Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Mustafa Ülker idaresindeki otomobil, E-87 karayolu Gemi Yatağı mevkisinde, Olcay Çoban yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada, sürücü Ülker ile araçtaki H.Ü, Ö.Ö, M.A.Ü. (10) ve M.C.Ö. (5) ile diğer otomobilin sürücüsü Çoban ile araçta bulunan K.B. ve A.M.Ç. (12) yaralandı.

YARALILARA AMBULANS MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görenlerin durumu sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 1122 Acil Servis ekipleri, yaralıları Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

200 METRE İLERDE DE ZİNCİRLEME KAZA

Öte yandan bu kazanın 200 metre ilerisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden durması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 araçta hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaynak: haberinburada