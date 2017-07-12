BALIKESİR'İN MARMARA İLÇESİNDE ARABALI VAPUR, İSKELEYE ÇARPTI
Balıkesir'in Marmara ilçesinde arabalı vapur, saat 06.30 sıralarında yanaşmakta olduğu Marmara iskelesine çarptı. Olay sırasında vapurda bulunan araç sürücüleri ve yolcular büyük panik yaşandı.
Araç ve yolcu taşımacılığı yapan "Çanakkale" feribotu, saat 06.00'da Avşa Adası'ndan araç ve yolcularını aldıktan sonra Marmara Adası İskelesi ve Balıklı İskelesi'ne de uğradıktan sonra Erdek'e gidiyordu. Feribot iskeleye yanaşmak için manevra yaparken iskeleye çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, iskelede bekleyenler büyük panik yaşandı.
FERİBOT BİLİNMEYEN NEDENLE İSKELEYE ÇARPTI
Olay bu sabah Marmara Adası iskelesinde meydana geldi. "Çanakkale" feribotu bu sabah saat 06.00'da Avşa Adası'ndan 80'e yakın yolcu ve 15 araç alıp saat 06.30 sıralarında Marmara Adası'na geldi. Buradan da araç ve yolcu almak için manevra yapan "Çanakkale'" feribotu henüz bilinmeyen nedenle hızla iskeleye çarptı.
ARAÇ SÜRÜCÜLERİ VE YOLCULAR PANİK YAŞADI
İskelede feribotu bekleyen araç sürücüleri ve yolcular panik halinde kaçıştı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmazken iskelede ve feribotta büyük hasar meydana geldi. Sefer iptal olurken yolcular tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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