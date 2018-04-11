BALIKESİRSPORLU FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Baltok'un oyuncuları, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 17.00'de yapılması planlanan idman öncesi futbolcular antrenmana çıkmayacaklarını yönetime bildirdi.
Futbolcuların alacakları ödenene kadar antrenmanlara çıkmayacaklarını yönetime ilettikleri öğrenildi.
MADDİ SIKINTILARI ÇÖZMEK İÇİN ÇABA HARCANIYOR
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Remzi Boncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi problemlerinin bulunduğunu ancak çözmek için çaba harcadıklarını söyledi.
Futbolcuların antrenmana çıkmamasına ilişkin Boncuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tip hareketleri tasvip etmiyorum. Yönetim olarak bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Ligin bitimine 4 hafta kala ve play-off şansı devam eden takımımızdaki oyuncuların bu tutumunun takdirini spor kamuoyuna bırakıyorum. Ayrıca 'Balıkesir çocuğu' dediğimiz oyuncuların da bunu yapması beni son derece üzdü. En kısa sürede yönetim ve futbolcular olarak bir araya geleceğiz ve bu sorunu bir noktaya vardıracağız."
Kaynak: haberinburada
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