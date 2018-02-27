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Balkona kilitlenen hırsız ev sahibinden kapıyı açmasını rica etti

BALKONA KİLİTLENEN HIRSIZ EV SAHİBİNDEN KAPIYI AÇMASINI RİCA ETTİ

Konya'da evin balkonundan içeriye girmeye çalışan hırsız ev sahibi tarafından fark edilince balkona kilitlendi. Sarhoş hırsız, "Aç kapıyı kimseye bir şey yapmayacağım, çekip gideceğim" diyerek kurtulmaya çalıştı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Balkona Kilitlenen Hırsız Ev Sahibinden Kapıyı Açmasını Rica Etti(8/10)4

Konya'da ikinci katın balkonuna hırsızlık için çıktığı iddia edilen şüpheli, eve girmek istediği sırada ev sahipleri tarafından fark edildi. Balkonda kalan şüpheli, ev sahibine, "Aç kapıyı kimseye bir şey yapmayacağım, çekip gideceğim" derken, kapı açılmayınca balkondan atladı ve vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

HIRSIZI GÖREN KOMŞU TELEFONLA UYARDI

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Terakki Sokak'ta meydana gelen olayda, geceleyin bir apartmanın ikinci katının balkonuna tırmanarak kapıyı açmaya çalışan H.T.'nin çıkarttığı sesler üzerine uyanan bir komşusu, ev sahiplerini telefonla arayarak uyandırdı. Balkonu pencereden kontrol eden karı koca şüphelinin kapıyı açtığını görünce balkon kapısını iterek kapattı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar apartmanın çevresine geldi. Bu sırada H.T. ikinci katın balkonundan atlayarak kaçmak istediği sırada vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

ALKOLLÜ HIRSIZ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından sevk edilen ekipler tarafından şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında sinir krizi geçiren şüpheli H.T., "Ben vatan haini değilim, ben komiserimin arkasındayım, ben hiçbir komiserimin arkasından suç işlemedim. Sen var ya benim ilkokul arkadaşımsın. Bak ben sarhoşluğuma söylemiyorum bana bir tokat vur" demesi dikkat çekti.

"AÇ KAPIYI KİMSEYE BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

Öte yandan, ev sahibi Nuri E., "Biz yatıyorduk, komşum görmüş. Telefon ile eşimi arıyor, 'Balkonda birisi var bakar mısın' demiş. Eşim de balkonun camından bakıyor, bu sefer de bana seslendi hırsız var diyerek. Ben balkon kapısını açtım eşim bıçak var deyince tekrar kapıyı kapattık. Aç kapıyı kimseye bir şey yapmayacağım çekip gideceğim diyor. Atlamayı göze alamadı, bağırma sus dedi. Sonra küfür etmeye başladı. Ben Suri demeye başladı bu sefer. Dışarısı kalabalık olmaya başlayınca aşağıya kendini attı. Komşularımla birlikte ilerde yakaladık ve polisi çağırdık" diyerek olayı anlattı. Gözaltına alınan şüpheli, tedavisi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, buradaki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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