BALKONDA KAVGAYA TUTUŞTULAR
İki TV ünlüsü çıktıkları tatilde birbirlerine girdiler.
İngiltere'de ekrana gelen Gordie Shore adlı programın aynı zamanda sevgili de olan iki yıldızının çıktığı Ibiza tatili gözyaşıyla bitti.
Bir süredir hem tatilin hem de romantizmin keyfini çıkaran Zahida Allen ile sevgilisi Sean Pratt, kaldıkları otelin balkonunda tartışmaya başladı.
Kendilerini uzaktan izleyen paparazzileri bile fark etmeyen ikili uzun uzun tartıştı. 20 dakika süren tartışmanın sonunda Pratt, bavulunu da alıp otelden ayrıldı. Zahida Allen ise balkondaki sandalyeye oturup gözyaşlarına boğuldu.
kaynak:karnaval
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