BALKONDA YATAN KIZA BAKARAK KENDİNİ TATMİN EDEN BELEDİYE ÇALIŞANI KAMERALARA YAKALANDI
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan H.S.'nin, balkonda yatan kızı izleyerek sokak ortasında kendini tatmin etti.
OLAYI GÖREN KOMŞU POLİSE BİLDİRDİ
Olay, Zafer Mahallesi'nde geçen Perşembe günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli H.S., sabah bisikletiyle işyerine giderken dört katlı bir binanın birinci katındaki balkonunda şortla yatan üniversiteli S.K.'yi gördü. Bisikletinden inen H.S., balkonda yatan üniversiteli kızı daha net görebilmek için yolun karşısındaki kaldırıma geçerek mastürbasyon yapmaya başladı. Üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi amblemli üniforması olan H.S'yi fark eden aynı apartmanın bir başka kişi durumu polise bildirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.S., ihbar üzerine gelen polisi görünce bisikletine binip kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
"YORULDUM, DİNLENİYORDUM" DEDİ, SERBEST KALDI
Üniversite öğrencisi S.K.'nin şikayetçi olduğu H.S., polis tarafından yakalandıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.S'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Bisikletle giderken yoruldum, bir süre dinlenmek için durdum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından serbest bırakılan H.S'nin daha önce de cinsel saldırı ve teşhircilik suçlarından dosyasın bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, evli ve bir çocuk babası olan işçinin bugün işten çıkarıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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