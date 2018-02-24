BALONA RÖVEŞATA ÇEKEN GENÇ, ÇIKTIĞI İLK MAÇTA ŞOV YAPTI
Başkentte balona röveşata yapmaya çalışırken Türkiye'nin gündemine oturan Gülbey Türkücü, Elbistan Belediyespor'la çıktığı ilk maçında 2 gol attı.
Başkentte balona röveşata yapmaya çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve ardından televizyonların haber bültenlerinde yer alan Gülbey Türkücü, Kahramanmaraş 1'inci Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasıyla ilk maçına çıktı.
Ankara'da balona röveşata yapmak isterken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunun gündemine gelen Türkücü'ye, kente döndükten sonra Elbistan Belediyespor sahip çıkarak kadrosuna dahil etti.
İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI
Takımla bir süredir antrenmanlara çıkan Gülbey Türkücü'nün, lisans işlemleri de kısa süre önce tamamlandı. Türkücü, takımının Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkarak 2 gol kaydetti.
İlk golden sonra kendisini izlemeye gelen annesine sarılan Türkücü, golü annesine hediye ettiğini söyledi. Gülbey Türkücü'nün takımı, 90 dakika sonunda sahadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı.
"ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIM"
Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülbey Türkücü'yü futbolcu yapacaklarına dair söz verdiklerini belirtti.
Doğan, "Elimizden geldiğince ona sahip çıkmaya ve futbolcu ahlakıyla yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yeşil sahalarda bizimle birlikte mücadele edecek. Şu an ilk maçına çıktı, ilk golünü de attı. İnşallah zamanla daha iyi olacak." dedi.
Gülbey Türkücü de takıma uyum sorunu yaşadığını ancak zamanla daha iyi olacağını kaydetti.
"ÇOK GURURLUYUM"
Anne Ayşe Türkücü ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum ilk maçına çıktı, ilk golünü attı. Çok heyecanlı ve gururluyum. İnşallah daha iyi olacak. Oğlum hayallerine kavuştu." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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