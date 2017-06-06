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balotelli'yi istemedim

BALOTELLİ'Yİ İSTEMEDİM

Kapılarını SABAH'a açan Şenol Güneş, röportajının 2. bölümüyle de çok konuşulacak... “Mario Balotelli'nin futbol olarak üstüne tanımam ama sürekli sorun çıkartıyor. Hem para vereceğiz hem kendimizi tehlikeye atacağız. Bu yüzden transferine onay vermedim.”

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:21
Puan Ver : Balotelli'yi İstemedim(7/10)4


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışma odasının kapısını ilk kez SABAH'a açarak sorularımızı yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in geniş röportajının ikinci bölümü okuyucuyla buluşuyor… Dün yayınlanan sohbetin ilk bölümünde üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun şifrelerini ve çalışma felsefesini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, bugünkü kısımda ise transfer tercihlerini ve takımdaki yıldızları anlattı. İşte başarılarıyla adını kulüp tarihine yazdıran Şenol Güneş'in açıklamaları:



Bizim stoperimiz var. Mitrovic'i aldıktan sonra Ersan'ın alınması doğru değildi. Ersan benim beğendiğim bir oyuncu, en başta takımdan gitmesini istemeyen bendim ama gitti. Marcelo oynuyor, Tosic var, Atınç oynuyor… Geçen gün bana geldi, oynama şansını sordu. "Senin kalman beni rahatsız etmez. Sezon başında şans da veririm. Oynarsan, savaşırsan önünü kesmem. Ama oynamayınca mutsuz olup da beni rahatsız edersen o zaman hiç gelme" dedim ve tercihi ona bıraktım.



Demba Ba'nın kalmasını isterim. Çok iyi, müthiş oyuncu. Performansı sene başında ne olur bilemiyorum, iyiye işaret var. Aboubakar, Cenk ve Demba Ba, üçünün de kalmasını istiyorum.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Balotelli  Yi  İstemedim    haber

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