BANA KÖPEK GİBİ DAVRANDIN DİYEREK ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİNİ VURDU!
ABD'de köpeğini gezdirmeye çıkan eski sevgilisinin yolunu kesen polis, "Bana köpek gibi davrandın" diyerek genç kadını kurşun yağmuruna tuttu, ardından intihar etti.
Florida'da bir polisin, köpeğini gezdirmeye çıkaran eski kız arkadaşı vurduktan sonra aynı tabanca ile intihar ettiği anlar görüntülendi.
POLİS ARACI İLE YOLUNU KESTİ
Kız arkadaşından ayrılan polis Michael DeMarco, devriye gezdiği polis otosu ile genç kadının yolunu kesti.
"BANA KÖPEK GİBİ DAVRANDIN" DİYEREK ATEŞ ETTİ
Polisin yayınladığı görüntülerde, eski kız arkadaşına "Bana bir köpek gibi davrandın" diyen polisin, korkudan elini yüzüne götüren kız arkadaşına arka arkaya ateş ettiği görülüyor. Daha sonra tabancayı kendine çevirip intihar ediyor.
GENÇ KADIN YARALANDI, POLİS ÖLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri, Michael'in yerde cansız yattığını gördü. Yerde acı içinde "Yardım edin" diye bağıran kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının vücuduna dört mermi isabet ettiği ve kurtulmasının mucize olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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