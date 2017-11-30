BANK ASYA TASFİYE EDİLİYOR
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve iflası verilen Bank Asya'nın, tasfiye işlemlerine bugün başlanıyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tasfiye işlemlerine başladı. İflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacak.
TMSF'NİN AÇIKLAMASI
TMSF'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.nin İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.11.2017 tarih ve 2017/41 E. sayılı kararı ile 16.11.2017 günü saat 15:28 de iflasına karar verilmiştir. İflas İdare Memuru olarak İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesinin 24.11.2017 tarih ve 2017/6 K. sayılı kararı ile Hasan KÖROĞLU, Murat TANRIVERDİ ve Serdar KALELİ seçilmiştir. Müflis Bankanın iflas tasfiye işlemlerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesinin "…iflâs kararı alınması halinde Fon, bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166'ncı, 218'inci, 219'uncu, 223'üncü, 234'üncü, 236'ncı, 249'uncu, 251'inci ve 254'üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye eder…" hükmü gereğince İstanbul 1.İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyası üzerinden başlanmış olup iflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacaktır.
Bu kapsamda alacak kayıt başvuruları için İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına, diğer talepleriniz için ise "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul" adresinde bulunan İflas İdaresine (Tel.: 0216 633 50 00) başvuru yapılması gerekmektedir."
Kaynak: haberinburada
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