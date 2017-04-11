

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bank Asya'nın 12 şube müdürü gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bank Asya Bölge Müdürlüğüne bağlı şube müdürlüklerinde müdür olarak çalışan ve FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon yaptı.



Sakarya, Ordu ve Bursa ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ile dijital materyaller ele geçirildi.







kaynak:haberler