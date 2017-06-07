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bankalardan bayram kampanyaları

BANKALARDAN BAYRAM KAMPANYALARI

Bayram tatilinde nakit ihtiyacı olan vatandaş için bankalar kredi kampanyalarını duyurmaya başladı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:30
Puan Ver : Bankalardan Bayram Kampanyaları(10/10)8


Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bankalar kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte faiz oranı ve vade seçeneklerini açıklayan bankalardan bazıları…



QNB FİNANSBANK'TAN ALAN 3 AY SONRA ÖDEYEBİLİR



QNB Finansbank, Ramazan Bayramında nakit ihtiyacı olan müşterilere uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı.



Her tutarda krediye üç ay erteleme seçeneği ile sunulan kampanyada müşteriler QNB Finansbank'tan günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 48 ay vadede 15.000 TL kredi kullanabiliyor.



Tüketicilerin Ramazan ve bayram dönemindeki nakit ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan “Kredi Finansçıdan Alınır!” kampanyasının müşterilere ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılama fırsatı sunduğunun altını çizen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu “Müşterilerimiz diledikleri tutarda ihtiyaç kredisine 48 ay vadeye kadar başvurabilecekler ve ödemelerini dilerlerse 3 ay erteleyebilecekler. Bu sayede nakit ihtiyaçlarını anında giderebilecekler ve geri ödemede de zorlanmayacaklar” dedi.



GÜNDE 10 TL TAKSİTLE 10 BİN TL BAYRAM KREDİSİ



Fibabanka; bireysel müşterilerine günde 10 TL taksitle 10.000 TL Bayram kredisi fırsatı sunuyor. Farklı vadeler içinde seçenekler bulunuyor.



Bayram Kredisi'ne, T.C Kimlik Numarasını 3422'ye mesaj atarak ya da Fibabanka Şubelerinden 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Bankalardan  Bayram  Kampanyaları    haber

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