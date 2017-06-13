

Bankalar, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarına yönelik kredi kampanyaları düzenliyor.







Geleneksel hale gelen kredi kampanyaları kapsamında alışveriş ve tatil planlayan tüketicilerin ihtiyaçları yüzde 1,14'ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade ve farklı ödeme seçenekleri ile karşılanıyor.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.







Bireysel müşterileri için ihtiyaç kredilerinin yanında bazı bankalar da taşıt, esnaf ve işletmelere özel kampanyalar düzenliyor.







kaynak:habertürk