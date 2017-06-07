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bankayı 1 euroya satın aldı

BANKAYI 1 EUROYA SATIN ALDI

İspanyol Santander bankası, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın aldı

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:17
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İspanya'nın en büyük altıncı bankası olan Banco Popular, denetçilerin satış kararı üzerine rakibi Banco Santander'e sembolik bir bedel olan 1 euroya satıldı. Avrupalı denetçiler, iflasın eşiğine gelen bankanın satılmasına karar vermişti.



1 euro karşılığında Banco Popular'ın tüm hisselerine sahip olacak İspanyol bankası, Banco Popular'ın bütçesini düzeltmesinin ardından sermaye artırımı sonucu 7 milyar dolar gelir elde edecek.



 



kaynak:habertürk








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