

İspanya'nın en büyük altıncı bankası olan Banco Popular, denetçilerin satış kararı üzerine rakibi Banco Santander'e sembolik bir bedel olan 1 euroya satıldı. Avrupalı denetçiler, iflasın eşiğine gelen bankanın satılmasına karar vermişti.



1 euro karşılığında Banco Popular'ın tüm hisselerine sahip olacak İspanyol bankası, Banco Popular'ın bütçesini düzeltmesinin ardından sermaye artırımı sonucu 7 milyar dolar gelir elde edecek.







kaynak:habertürk