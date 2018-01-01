BANKER BİLO'DAKİ HATA, YILLAR SONRA FARK EDİLDİ
Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Banker Bilo'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer filmde yönetmen Ertem Eğilmez farkında olmadan kadraja girmiş.
Türk sinema tarihinin efsaneleri yapıtları arasında yerini alan 'Banker Bilo' filminde kadraja giren yönetmen Ertem Eğilmez'i bu zamana kadar kimse fark edemedi.
KİMSE HATAYI FARK ETMEMİŞ
Meral Zeren ve Şener Şen, rollerini ustalıkla icra ederken filmin yönetmeni, Arzu Film'in sahibi ve yapımcısı olan merhum Ertem Eğilmez, bir anda kadrajın içine giriveriyor ve kimse de bu hatayı fark etmiyor.
İşte o hata:
Kaynak: haberinburada
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