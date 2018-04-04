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Banvit, Şampiyonlar Ligine veda etti

BANVİT, ŞAMPİYONLAR LİGİNE VEDA ETTİ

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 mağlup eden Banvit, ilk maçın skoru sebebiyle elendi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Banvit, Şampiyonlar Ligine Veda Etti(7/10)3

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi.

Evindeki ilk maçı 85-77 kaybeden Banvit, Dörtlü Final'e kalamadı.

BANVİT SOYUNMA ODASINA 5 SAYI FARKLA GİTTİ

Monaco'daki 2. Louis Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyottaki etkili mücadelesiyle soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 55-52 önde tamamlayan ve müsabakadan 75-74 galip ayrılan Banvit, ilk maçta rakibine 8 sayı farkla yenildiği için Dörtlü Final'e çıkmayı başaramadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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