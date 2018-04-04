BANVİT, ŞAMPİYONLAR LİGİNE VEDA ETTİ
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 mağlup eden Banvit, ilk maçın skoru sebebiyle elendi.
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi.
Evindeki ilk maçı 85-77 kaybeden Banvit, Dörtlü Final'e kalamadı.
BANVİT SOYUNMA ODASINA 5 SAYI FARKLA GİTTİ
Monaco'daki 2. Louis Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyottaki etkili mücadelesiyle soyunma odasına 42-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 55-52 önde tamamlayan ve müsabakadan 75-74 galip ayrılan Banvit, ilk maçta rakibine 8 sayı farkla yenildiği için Dörtlü Final'e çıkmayı başaramadı.
Kaynak: haberinburada
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