

Birçoğumuz sabah uyandıktan sonra ya da gece yatmadan önce duş almayı tercih ediyoruz. Yapılan yeni bir araştırma, banyo saatinin zihnimizi nasıl etkilediğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, stresli çalışanlar için ideal olan sabah duşları. Sabah duşları yaratıcılığı arttırırken akşam duşları uykuya geçişte sorun yaşayanlara büyük fayda sağlıyor.



Harvard Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Dr. Shelley Carson, işleri yüzünden strese giren veya yaratıcılık konusunda üzerlerinde baskı hisseden kişilere yardımcı olabileceğini söyledi. Duş, rahatlatıcı etkiye sahipken aynı zamanda uyanmayı sağlıyor. Bu da yaratıcılığı tetikliyor. Zihinsel süreciniz rahatlıyor, yenileniyor ve canlanıyor; fikirleriniz ve çözümleriniz kendi kendine ortaya çıkıyor.



Öte yandan akşam duşları, vücut ısısını düzenleyerek daha kolay uyumayı sağlıyor. Dr. Christopher Winter'a göre, banyodan çıktığınızda meydana gelen hızlı serinleme, doğal bir uyku tetikleyici. Bu şekilde vücudunuzu uyku vaktinin geldiğine inandırabilirsiniz.







Banyo saati kadar, suyun sıcaklığı da önemli. Sıcak duş iyi hissettirse de Dr. Derek V. Chan, ılık duşunda çok daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.







kaynak:sonhaber