İki Ayrı Başkentte Bombalı Saldırı! Onlarca Ölü Var
Valiliği İşgal Eden Askerlerle İlgili İddianame Kabul Edildi
Arjen Robben'in Real Madrid Pişmanlığı
Katliam Öncesi Reina'nın Sayfasına Bunları Yazdı
Tbb'den Reina'daki Terör Saldırısını Övenlere Yönelik Suç Duyurusu
Mogadişu Havalimanı Yakınlarında Patlama: 13 Ölü
Bildiklerinizi Unutun Meğer Doğru Değilmiş
Hastanelerde Yeni Ücretler Belli Oldu
Beşiktaş, Babel'i Resmen Açıkladı
Sgk Muayene Katkı Paylarına Zam Yaptı
İstanbul Üniversitesi'nden Deaş Açıklaması
Saldırı Hazırlığı Yapan Pkk'lı Terörist Yakalandı
Büyükelçi Uyurken, Biz Yan Odada...
Şahan Gökbakar'dan Bilişim Suçları Savcılarına Çağrı
Afganistan'da Camiye Bombalı Saldırı
26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Tuba Ünsal: Ağız Dolusu Küfretmek İstiyorum!
El Bab'dan Son Dakika!
Geleceğin Otosunda Türkiye İmzası Var
En İyi Ses Kayıt Uygulamaları!

banyo sabah mı yapılmalı, akşam mı?

BANYO SABAH MI YAPILMALI, AKŞAM MI?

Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda, sabah banyosu ve akşam banyosunun faydalarını ortaya koydu.

Tarih : 02 Ocak 2017, 09:54
Puan Ver : Banyo Sabah Mı Yapılmalı, Akşam Mı?(7/10)4


Birçoğumuz sabah uyandıktan sonra ya da gece yatmadan önce duş almayı tercih ediyoruz. Yapılan yeni bir araştırma, banyo saatinin zihnimizi nasıl etkilediğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, stresli çalışanlar için ideal olan sabah duşları. Sabah duşları yaratıcılığı arttırırken akşam duşları uykuya geçişte sorun yaşayanlara büyük fayda sağlıyor.



Harvard Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Dr. Shelley Carson, işleri yüzünden strese giren veya yaratıcılık konusunda üzerlerinde baskı hisseden kişilere yardımcı olabileceğini söyledi. Duş, rahatlatıcı etkiye sahipken aynı zamanda uyanmayı sağlıyor. Bu da yaratıcılığı tetikliyor. Zihinsel süreciniz rahatlıyor, yenileniyor ve canlanıyor; fikirleriniz ve çözümleriniz kendi kendine ortaya çıkıyor.



Öte yandan akşam duşları, vücut ısısını düzenleyerek daha kolay uyumayı sağlıyor. Dr. Christopher Winter'a göre, banyodan çıktığınızda meydana gelen hızlı serinleme, doğal bir uyku tetikleyici. Bu şekilde vücudunuzu uyku vaktinin geldiğine inandırabilirsiniz.



Banyo saati kadar, suyun sıcaklığı da önemli. Sıcak duş iyi hissettirse de Dr. Derek V. Chan, ılık duşunda çok daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Banyo  Sabah    Yapılmalı  Akşam      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER