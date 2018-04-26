Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bar işletmecisinin, iş yerinde, parçalanmış ve poşetlere konulmuş cesedi bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'nde bar işleten İbrahim Ateş'in (46) eşi, iki gün önce işe gidiyorum diyerek evden ayrılan kocasından haber alamadığını belirtip polise kayıp başvurusunda bulundu. Ateş'in iş yerine giderek inceleme yapan polis ekipleri, barın depo kısmında işletmecinin cesedini parçalanmış olarak buldu.

NE OLDU?

Ateş'in telefonundan eşi Ümmügülsüm Ateş'in cep telefonuna "İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesut'a söyle. Mesut'tan başkasına güvenme" şeklinde mesaj atıldı. Eşinin "Neredesin" şeklinde cevap vermesi üzerine İbrahim Ateş'in telefonundan "Ankara'dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın" şeklinde yanıt geldi. Mesajlaşmaların ardından Ümmügülsüm Ateş eşini aradı ancak ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Ümmügülsüm Ateş, eşinin telefonunun Mesut Sever'de olabileceği endişesiyle olayı polise haber verdi.

CESEDİ PARÇALARA AYRILARAK POŞETLERE KONULMUŞ

İbrahim Ateş'in gidebileceği yerler konusunda araştırma yapan polis, Ateş'in sahibi olduğu barda da incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu Ateş'in cesedi, parçalara ayrılmış halde bir poşetin içerisinde iş yerinin deposunda bulundu.

FİRARİ ARANIYOR

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, firari Mesut Sever polis tarafından aranıyor.

Kaynak: haberinburada