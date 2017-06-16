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Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
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baraj kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi

BARAJ KIYISINDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 Haziran'da Tepekışla Baraj Gölü kıyısında bulunan erkek cesedinin 28 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Aydın Çetinkayaya ait olduğu belirlendi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:11
Puan Ver : Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi(10/10)11


Meliha ve Ethem Çetinkaya çiftinin 4 çocuğundan biri olan Aydın Çetinkaya, 19 Mayısta kayboldu.  Jandarma, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Çetinkayayı bulmak için çalışma başlattı. 3 Haziran'da Tepekışla Baraj Gölü kıyısına olta ile balık tutmaya gidenler, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çürümeye başlayan cesedin üzerinde, herhangi bir kimlik bulunmadığını tespit etti. Tanınmayacak haldeki cesedin 28 gün önce ilçede kaybolan Aydın Çetinkayaya ait olma ihtimali üzerine DNA testi yapılmasına karar verildi. Aydın Çetinkayanın ailesinden de test için numuneler alındı. Tokat Devlet Hastanesindeki otopsisinin ardından alınan örnekler, DNA eşleşmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde cesedin 19 Mayıs'ta kaybolan Aydın Çetinkayaya ait olduğu belirlendi.



Baba Ethem Çetinkaya ve yakınları tarafından Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Aydın Çetinkayanın cenazesi ilçeye bağlı Dokuzçam Köyünde toprağa verildi. Aydın Çetinkayanın ölüm sebebi Adli Tıp Kurumunun detaylı otopsi raporuyla belli olacak.



 



 



kaynak:milliyet








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