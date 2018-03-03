BARAJDA SULAR ÇEKİLİNCE MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI
Bayburt'un Demirözü ilçesinde inşa edilen Demirözü Barajı'nda su seviyesi düşünce su altında kalan bazı mezarları ortaya çıktı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nda su seviyesinin düşmesi, su altında kalan bazı mezarların ortaya çıkmasına neden oldu.
BARAJ NEDENİYLE KÖYLER BOŞALTILDI
Lori Çayı üzerinde sulama amaçlı inşa edilen ve iki yıl önce su tutulmaya başlanan Demirözü Barajı nedeniyle, bölgede bazı köyler boşaltılırken, bazılarının arazileri de su altında kaldı.
SULAR ÇEKİLDİ, MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI
Ancak, bu yıl kar yağışının az olduğu ilçeye bağlı Güvercindere Köyü mezarlığının alanındaki suların çekilmesi ile bazı mezarlar yeniden ortaya çıktı.
Muhtar Adem Saymazoğlu, köy mezarlığındaki kabirlerin bazılarının daha önce nakledildiğini ancak bazılarının bulundukları yerde kaldığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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