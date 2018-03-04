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Barça büyük eşiği atladı, farkı 8'e çıkardı

BARÇA BÜYÜK EŞİĞİ ATLADI, FARKI 8'E ÇIKARDI

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında en yakın takipçisi Atletico Madrid'i 1-0 yenerek puan farkını 8'e çıkardı.

Tarih : 04 Mart 2018, 23:00
Puan Ver : Barça Büyük Eşiği Atladı, Farkı 8'e Çıkardı(6/10)2

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Lider Barcelona, Camp Nou Stadı'ndaki kritik maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i konuk etti. Katalan ekibi, 26. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MESSI 600. GOLÜ ATTI

Barcelona'nın Arjatinli yıldız oyuncusu Messi, resmi maçlardaki gol sayısını 600'e yükseltti. 30 yaşındaki futbolcu, gollerinin 539'unu Barcelona, 61'ini ise Arjantin Milli Takımı formasıyla attı.

Barcelona, bu skorla puanını 69 yaparak en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

ASTORI İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan maçın başında, geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybeden Barcelona'nın eski oyuncusu Enrique Castro (Quini) ile bugün yaşamını yitiren Fiorentina'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Davide Astori için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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