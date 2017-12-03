Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Barça evinde intihar etti

BARÇA EVİNDE İNTİHAR ETTİ

İspanya Liginde Barcelona, evinde karşılaştığı Celta Vigo'yla 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Barça Evinde İntihar Etti(5/10)1

İspanya 1. Futbol Liginin 14. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 20. dakikada Iago Aspas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çok kısa sürede karşılık veren Barcelona, 22. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı 1-1 sona erdi.

SUAREZ ATTI, MAXİ GOMEZ SKORU BELİRLEDİ

Her iki takımın gol arayan güzel futbolu ikinci yarıda da devam etti. 63. dakikada Messi ve Jordi Alba'nın geliştirdiği atakta topu ağlara gönderen isim Barcelona'nın son haftalardaki formda oyuncusu Luis Suarez oldu. Karşılaşmada ilk defa öne geçen Barcelona skor üstünlüğünü koruyamadı. 70. dakikada Aspas'ın asistinde Maxi Gomez maça bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2.

UMTITI SAKATLANDI

Gol pozisyonu sırasında sakatlanan Barcelona'nın defanstaki Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, devam edemeyerek 72. dakikada oyundan alındı.

İlerleyen dakikalarda Barcelona'nın atakları skoru değiştirmeyince karşılaşma 2-2 bitti.

BARÇA 36 PUANDA

La Liga'da art arda ikinci beraberliğini alan Barcelona 36 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puana gelen Celta Vigo da 8.'liğe yükseldi. La Liga'da ikinci sıradaki Valencia yarın deplasmanda Getafe'yi yenerse lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 2'ye inecek.

ARDA OYNAYAMADI

Bu arada La Liga'daki Türk futbolculardan Arda Turan Barcelona'da yine kadro dışında kaldı. Celta Vigo'daki Emre Mor ise yedek kalıp, oynama fırsatı bulamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barça  Evinde  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER