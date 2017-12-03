BARÇA EVİNDE İNTİHAR ETTİ
İspanya Liginde Barcelona, evinde karşılaştığı Celta Vigo'yla 2-2 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Liginin 14. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.
Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım 20. dakikada Iago Aspas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çok kısa sürede karşılık veren Barcelona, 22. dakikada Lionel Messi ile beraberliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı 1-1 sona erdi.
SUAREZ ATTI, MAXİ GOMEZ SKORU BELİRLEDİ
Her iki takımın gol arayan güzel futbolu ikinci yarıda da devam etti. 63. dakikada Messi ve Jordi Alba'nın geliştirdiği atakta topu ağlara gönderen isim Barcelona'nın son haftalardaki formda oyuncusu Luis Suarez oldu. Karşılaşmada ilk defa öne geçen Barcelona skor üstünlüğünü koruyamadı. 70. dakikada Aspas'ın asistinde Maxi Gomez maça bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2.
UMTITI SAKATLANDI
Gol pozisyonu sırasında sakatlanan Barcelona'nın defanstaki Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, devam edemeyerek 72. dakikada oyundan alındı.
İlerleyen dakikalarda Barcelona'nın atakları skoru değiştirmeyince karşılaşma 2-2 bitti.
BARÇA 36 PUANDA
La Liga'da art arda ikinci beraberliğini alan Barcelona 36 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puana gelen Celta Vigo da 8.'liğe yükseldi. La Liga'da ikinci sıradaki Valencia yarın deplasmanda Getafe'yi yenerse lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 2'ye inecek.
ARDA OYNAYAMADI
Bu arada La Liga'daki Türk futbolculardan Arda Turan Barcelona'da yine kadro dışında kaldı. Celta Vigo'daki Emre Mor ise yedek kalıp, oynama fırsatı bulamadı.
Kaynak: haberinburada
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