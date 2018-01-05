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Barça'yı Yıkan Sözleşme! 1 Kuruş Ödemeden Serbest Kalacak
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Barça'yı yıkan sözleşme! 1 kuruş ödemeden serbest kalacak

BARÇA'YI YIKAN SÖZLEŞME! 1 KURUŞ ÖDEMEDEN SERBEST KALACAK

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması halinde sözleşmesindeki madde sayesinde 1 kuruş ödemeden takımdan ayrılacak.

Tarih : 05 Ocak 2018, 10:00
Puan Ver : Barça'yı Yıkan Sözleşme! 1 Kuruş Ödemeden Serbest Kalacak(9/10)5

Barcelona ile 2021'e dek sözleşme uzatan ve 700 milyon euro serbest kalma bedeline sahip olan Messi için ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre; Messi, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda serbest kalabilir. Haberde; Barcelona'nın La Liga, Fransa Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig'de yer alamaması durumunda Lionel Messi takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabilecek.

ÖZEL MADDE KOYDURDU

Geçtiğimiz dönemde İspanya'da yaşanan sorunlar sebebiyle Messi'nin kaygılar yaşadığı ve Katalonya'ya özel bir ligde oynamak istemediği için bu maddeyi ısrarla koydurduğu kaydedildi. Lionel Messi, vergiler çıktıktan sonra Barcelona'da yıllık 30 milyon euro kazanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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