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Barcelona, Arda Turan'ı Geç Hatırladı
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Barcelona, Arda Turan'ı geç hatırladı

BARCELONA, ARDA TURAN'I GEÇ HATIRLADI

Barcelona, şampiyonluk tişörtünde yer vermediği Arda Turan, Mascherano ve Gerard Deulofeu'nun isimlerini yeni tişörtlere yazdırdı.

Tarih : 30 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Barcelona, Arda Turan'ı Geç Hatırladı(9/10)5

Bonservisi Barcelona'da bulunan ve devre arası transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan İspanyol oyuncu Gerard Deulofeu, Twitter hesabından takımı Barcelona'yı eleştirdi.

Gerard Deulofeu, Barcelona'nın hazırladığı şampiyonluk tişörtünde isminin olmamasını eleştirirken Twitter'dan "La Liga şampiyonluğu! Ben de kazandım değil mi?" paylaşımını yaptı.

ARDA TURAN VE MASCHERANO...

Barcelona'nın şampiyonluk tişörtünde Deulofeu'nun yanı sıra Javier Mascherano ve Arda Turan'ın da isminin olmaması dikkat çekti. Sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan ancak çok az maça çıkan Yerry Mina ve sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle hiç oynamayan ve ardından Inter'e kiralanan Rafinha'nın isimlerinin yer alıp bu isimlerin tişörtte yazılmaması dikkatlerden kaçmadı.

3 FUTBOLCUNUN İSMİ DAHA SONRA EKLENDİ

Eleştirilerin ardından Barcelona, tişörtte değişikliğe gitti ve yeni tişörtlerde Arda Turan, Gerard Deulofeu ve Javier Mascherano'nun isimlerine yer verdi.

Yeni tişörtler ise bu isimlerden oluştu;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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