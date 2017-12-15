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Barcelona, Arda Turan'ın bonservis bedelini açıkladı!

BARCELONA, ARDA TURAN'IN BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADI!

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın transferi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmi son günlerde sık sık eski takımı Galatasaray'la anılan Arda'nın bonservis ücreti belli oldu.

Tarih : 15 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Barcelona, Arda Turan'ın Bonservis Bedelini Açıkladı!(9/10)5

Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi. Dün Barcelona Kulübü, Noel kutlaması için biraraya geldi. Organizasyonda Katalan kulübü yöneticileri Ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verdi.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Edinilen bilgiye göre Barcelonalı yetkili, milli futbolcumuz Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi. "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."

KİRALIK OLARAK GİDEBİLECEK Mİ?

Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da sözkonusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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