BARCELONA, ARDA TURAN'IN BONSERVİS BEDELİNİ AÇIKLADI!
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın transferi hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmi son günlerde sık sık eski takımı Galatasaray'la anılan Arda'nın bonservis ücreti belli oldu.
Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi. Dün Barcelona Kulübü, Noel kutlaması için biraraya geldi. Organizasyonda Katalan kulübü yöneticileri Ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verdi.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Edinilen bilgiye göre Barcelonalı yetkili, milli futbolcumuz Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi. "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."
KİRALIK OLARAK GİDEBİLECEK Mİ?
Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da sözkonusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar