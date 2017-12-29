BARCELONA, ARDA'NIN BONSERVİS BEDELİNİ 12 MİLYON EURO OLARAK BELİRLEDİ
Katalan devi Barcelona, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirledi. Barça, Arda'yı 32 milyon euroya transfer etmişti.
Teknik direktör Ernesto Valverde'nin olumsuz raporu sonrasında Barcelona Yönetimi, Arda Turan'ı transfer listesine koymuştu.
Bu konuda tecrübeli ismin menaceri Ahmet Bulut'tan da oyuncusuna kulüp bulmasını isteyen Barça'nın, teklifleri beklediği bildirildi. Beşiktaş'ın 1,5 sezonluk kiralamak istediği Arda Turan için nabız yokladığı ancak bu konuda Barcelona'dan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. La Liga devinin, ilk etapta Arda Turan'ı satmayı planladığını ilettiği kaydedildi.
FİYATI 12 MİLYON EURO
Barcelona'nın Arda Turan için kapıyı 12 milyon eurodan (54.5 milyon TL) açtığı belirtildi. Bu gelişme sonrasında beklemeye geçen Siyah-Beyazlılar, Arda için bir takımdan bonservisiyle teklif gelmemesi halinde devreye girip satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle işi bitirmeye çalışacak.
Kaynak: haberinburada
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