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Barcelona, Arda'yı iyice taca attı

BARCELONA, ARDA'YI İYİCE TACA ATTI

Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Murcia ile oynanacak maçın kadrosuna B Takımından 5 futbolcuyu alırken Arda Turan'a yine yer vermedi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 12:00
Puan Ver : Barcelona, Arda'yı İyice Taca Attı(7/10)3

Kral Kupası'nda Murcia ile oynayacak olan Barcelona'da kadro açıklandı. Katalan ekibi lig ve Avrupa yarışını göz önünde bulundurarak bir çok oyuncusunu kadroya almadı.

B Takımından 5 oyuncu A Takıma çağrılırken milli futbolcumuz Arda Turan bu maçın kadrosuna da alınmadı. 30 yaşındaki futbolcunun Kral Kupası maçında da kadroya alınmaması tepkilere neden olurken teknik direktör Valverde'nin 'adaletsiz' tutumuna dikkat çekildi.

55 MAÇTA 29 GOLE ETKİ ETTİ

Arda Turan, Barcelona kariyeri boyunca 55 resmi maça çıkarken bu mücadelelerde 15 gol attı, 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Arda    İyice  Taca  Attı    haber

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