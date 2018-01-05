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Barcelona, Celta Vigo'ya diş geçiremedi

BARCELONA, CELTA VİGO'YA DİŞ GEÇİREMEDİ

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Barcelona, Celta Vigo'ya Diş Geçiremedi(5/10)1

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu ilk maçında Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

Balaidos Stadyumu'nda oynanan müsabakada perdeyi açan isim 15'inci dakikada Jose Arnaiz oldu. Genç oyuncu, Barcelona'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 31'inci dakikada Pione Sisto, attığı gol ile skora eşitlik getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, mücadele de 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

EMRE MOR OYUNA İKİNCİ YARI DAHİL OLDU

Milli oyuncu Emre Mor, 67'nci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil olurken, etkili bir oyun sergiledi ve birçok gol fırsatı yarattı.

İki ekip arasındaki 2'nci ayak maçı, 11 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da Nou Camp'ta oynanacak. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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