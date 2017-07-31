BARCELONA, COUTİNHO TRANSFERİ OLMAZSA ARSENAL'DEN MESUT'U ALACAK
Neymar'ı PSG'ye rekor ücretle satmaya hazırlanan Barcelona, transfer etmek istediği Liverpool'lu Coutinho'yu kadrosuna katamazsa Arsenal'den Türk asıllı futbolcu Mesut'u alacak.
Yazın transfer döneminin en önemli gündem maddesi olan, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın rekor bir bonservis ücreti karşılığı Paris Saint-Germain'e transferi. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık arayışlarını sürdüren Barcelona, Liverpool'dan Philippe Coutinho'nun transferini gerçekleştiremediği takdirde gündemine Arsenal'den Mesut Özil'i alacak.
SIRADA MESUT VAR
Coutinho'yla anlaşmasına rağmen Liverpool yönetimini ikna edemeyen Katalan ekibinde Coutinho'ya alternatif olarak Mesut Özil'in isminin gündemde olduğu belirtildi. Barcelona'nın Alman oyuncu için Arsenal'in kapısını, 53 milyon Sterlinlinlik bir teklifle çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
(Don Balon - Daily Express)
Kaynak: haberinburada
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