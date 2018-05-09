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Barcelona, Enes Ünal'lı Villarreal'i farklı geçti

BARCELONA, ENES ÜNAL'LI VİLLARREAL'İ FARKLI GEÇTİ

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, evinde Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal'i 5-1 mağlup etti.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Barcelona, Enes Ünal'lı Villarreal'i Farklı Geçti(5/10)1

La Liga'nın 36. haftasında, şampiyon Barcelona Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti. Karşılaşma öncesi Villarreal'li futbolcular, Barcelona'yı alkışladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalanlar 11. dakikada Coutinho, 16. dakikada Paulinho ve 45. dakikada Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

ENES ÜNAL 70. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

54. dakikada Sansone'yle skoru 3-1 yapan Villarreal'de, 70. dakikada milli futbolcu Enes Ünal da oyuna dahil oldu.

Ancak karşılaşmada son sözü 87 ve 90. dakikalarda Dembele söyledi. Barcelona mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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