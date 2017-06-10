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barcelona forması giyene 15 yıl hapis cezası!

BARCELONA FORMASI GİYENE 15 YIL HAPİS CEZASI!

Katar'ı yalnızlaştıran ülkeler arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Doha yönetiminin sponsor olduğu formaları giyen vatandaşlarını cezalandırmaya hazırlanıyor.

Tarih : 10 Haziran 2017, 14:56
Puan Ver : Barcelona Forması Giyene 15 Yıl Hapis Cezası!(9/10)8


Dünyayı ve Ortadoğu'yu sarsan Katar krizinde, Doha yönetimini tecrit eden ülkeler akıl almaz yasaklarına bir yenisini ekledi.



Daha önce Katar'a sosyal medyadan destek mesajı yazanlara 15 yıl hapisle cezalandıracağını duyuran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu kez Barcelona forması giyenleri hapse atmaya hazırlanıyor.



Barcelona'nın geride kalan sezonda forma sponsoru Katar Havayolları'ydı. BAE yönetimi, Barcelona forması giyenlere 15 yıl hapis cezası öngörüyor.



 



kaynak:sabah








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