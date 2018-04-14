Cenk Tosun'lu Everton, Deplasmanda 1 Puanı Kurtardı
Barcelona Lige Rekorla Döndü
Erdoğan'dan Kafe Sürprizi! Kahve İçip Sohbet Ettiler
Rehine Krizi! 2 Kişiyi Öldürüp, Kayınpederinin Evini Ateşe Verdi
Fenerbahçe, Sivas Deplasmanında! Canlı Anlatım
5 Fuar Aynı Güne Denk Geldi, Atatürk Havalimanı Yolu Kilitlendi
Fransız Füzeleri Akdeniz Karanlığını Böyle Böldü! Hedef: Esad
Türk Futbolunun Köklü Kulübü, Resmen Küme Düştü
İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Belli Oldu
Malatya Son Dakikada Yıkıldı
Pentagon, Abd'nin Suriye'ye Düzenlediği Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Chelsea, Geriye Düştüğü Maçta 10 Dakikada İşi Bitirdi
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Çocuklu Kadınlar Yarı Zamanlı Çalışacak
Ağrı'da Teröristlerle Sıcak Temas: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu
Şampiyonlar Ligi Kura Çekiminde Şike Skandalı Yaşandı
Zor Durumdaki Kulübe Bir Darbe De Aykut Demir Vurdu
Trabzonspor'da Deprem: Paramızı Almadık, Maça Çıkmıyoruz
Acun'un Yerine Geçeceği Haberlerine Noktayı Koydu
Erdoğan, Abd'nin Suriye Operasyonunu Değerlendirdi: Doğru Buluyorum

Barcelona lige rekorla döndü

BARCELONA LİGE REKORLA DÖNDÜ

İspanya Liginde lider Barcelona, sahasında Valencia'yı 2-1 yendi, 38 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Barcelona Lige Rekorla Döndü(9/10)5

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü Roma'ya elenen Barcelona, Valencia'yı konuk etti.

İlk yarıyı 15. dakikada Luis Suarez'un attığı golle 1-0 önde kapatan Katalan ekibi, 51. dakikada Samuel Umtiti'nin golüyle galibiyete uzandı. Konuk takımın tek golünü 87. dakikada Dani Parejo penaltıdan kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ REKORU KIRILDI

Ligde yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Katalan ekibi rekor kırdı. Bu alanda daha önceki rekor Nisan 1979-Mayıs 1980 arasında 38 maç yenilmeyen Real Sociedad'a aitti.

Barcelona bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Valencia 65 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Sevilla ile Villarreal 2-2 berabere kaldı. Villarreal forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 85. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barcelona  Lige  Rekorla  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER