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BARCELONA LİONEL MESSİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ 2021 YILINA KADAR UZATTI


Barcelona Lionel Messi'nin Sözleşmesini 2021 Yılına Kadar Uzattı
Tarih : 25 Kasım 2017, 14:50
Puan Ver : Barcelona Lionel Messi'nin Sözleşmesini 2021 Yılına Kadar Uzattı(8/10)4

Son günlerde adı İngiltere devi Manchester City ile anılan Arjantinli yıldız Messi, Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşme uzattı.

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO

FC Barcelona ve Lionel Messi, Arjantinli'yi 2020/21 sezonu sonuna kadar kulüpte tutacak yeni sözleşmesi bu cumartesi imzaladı. Serbest kalma bedeli 700 milyon euro olurken kontrat sona erdiğinde 30 yaşındaki forvet A Takım'da 17 sezon geçirmiş olacak.

A TAKIM İLE 14 SEZON

Lionel Messi Barça'ya 2000'de 13 yaşında geldi, Newell's Old Boys'tan geldi. Altyapı kategorilerindeki etkileyici performansıyla 16 yaşında Porto karşısında oynanan hazırlık maçında A Takım ile ilk maçına çıktı. Resmi olarak ise 17'sinde Espanyol önünde ilk kez blaugranayı giydi. Çok kısa bir süre sonra sonra Camp Nou'da Albacete'ye karşı akıllıca bir aşırtma vuruşla Katalan kulübü için ilk golünü kaydetti.

Bundan sonrası tarihin ta kendisi. Leo Messi kırılabilecek her rekoru kırarak gol sayısı, kupaları, bireysel ve takım olarak kazandıklarıyla tüm zamanların en büyük futbolcusu oldu. Şimdi 30 yaşında ve A Takım'da 14. sezonun geçiriyor ve bu yeni sözleşmeyle en azından toplamda 17 sezon Barça renklerini üzerinde taşımış olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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