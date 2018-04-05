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Barcelona, Roma'yı rahat geçti

BARCELONA, ROMA'YI RAHAT GEÇTİ

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Roma'yı 4-1 mağlup etti.

Tarih : 05 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Barcelona, Roma'yı Rahat Geçti(10/10)6

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Roma ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Nou Camp'ta konuk ettiği rakibini 90 dakika sonunda 4-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 38. dakikada kendi kalesine De Rossi, 55. dakikada kendi kalesine Manolas, 59. dakikada Pique, 87. dakikada Luis Suarez kaydetti.

ROMA'NIN TEK GOLÜ DZEKO'DAN GELDİ

Konuk ekibin golünü 80. dakikada Edin Dzeko attı. Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Roma, rövanşta sahasında 10 Nisan Salı akşamı Barcelona'yı konuk edecek.

Roma hafta sonunda Serie A'da Fiorentina ile karşılaşacak. Barcelona ise hafta sonu La Liga'da Leganes'i konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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