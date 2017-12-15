BARCELONA'DA BÜYÜK SÜRPRİZ! YILDIZ FUTBOLCU ÇİN YOLCUSU
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre 33 yaşındaki Arjantinli futbolcu Mascherano 6 milyon euro karşılığında takımdan ayrılacak.
2010 yılından bu yana Barcelona'da forma giyen Mascherano, Katalan ekibinden ayrılık hazırlığı yapıyor. İspanyol basınındaki iddiaya göre Arjantinli futbolcu, Çin'den kendisine gelen astronomik teklifi kabul etti.
BU FIRSATI GERİ ÇEVİRMEK İSTEMİYOR
Diario Sport'un haberine göre, Hebei Fortune Kulübü, Mascherano'nun bonservisi için 6 milyon euro ödeyecek. Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kendisine teklif edilen rakam yüzünden bu fırsatı geri çevirmek istemediği ve devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Mascherano, 2010 yılında Liverpool'dan 20 milyon euroya transfer olmuştu. Arjantinli futbolcu, bu sezon La Liga'da 6 maça çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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