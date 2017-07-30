Barcelona kentinde düzenlenen ve dünyanın en ünlü müzik organizasyonlarından biri olaran bilinen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde, ses sisteminin alev almasıyla ortaya dehşet verici anlar çıktı.

YANGIN SIRASINDA 22 BİN MÜZİK HAYRANI ORADAYDI

Şehrin kuzeyinde bulunan Santa Coloma de Gramenet'de kurulan dev sahnenin ses sistemini bir anda alevler sararken, 22 bin kişinin izlediği organizasyonda ölen ya da yaralanan olmadı.

SEYİRCİLER PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Panik içerisinde kaçmaya çalışan seyircilerden bazıları olayın şokunu atlatamazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

YANGIN 2 SEBEPTEN ÖTÜRÜ ÇIKMIŞ OLABİLİR

Yangına havai fişeklerin sebep olduğu tahmin ediliyor ancak festival organizatörleri sahnenin kurulması için monte edilen ve çabuk ısınan maddelerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanabileceğini açıkladı.

EN ÜNLÜ ORGANİZASYONLARDAN BİRİ

Barcelona'da düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali dünyanın en ünlü müzik organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Yetkililer yangının asıl çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada