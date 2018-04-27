İspanya Liginde bu sezon 33 maçta yenilgi almayan Katalan ekibi Barcelona, sosyal medyadan "Başarabileceğimiz kaç hedef kaldı? Biri Beşiktaş gibi namağlup şampiyonluk." yazdı.

Barcelona'nın resmi hesabından Beşiktaş'ın namağlup şampiyonluğuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

La Liga'da bu sezon 33 maçta mağlubiyet yaşamayan Katalan ekibinin Türkçe hesabından paylaşılan gönderide, "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ 91-92 SEZONUNDA YENİLGİSİZ ŞAMPİYON OLMUŞTU

Bilindiği üzere Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve Süper Lig'de bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Kaynak: haberinburada