BARCELONALI ARDA TURAN'IN SAKATLIĞI GEÇTİ
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arda Turan'ın sakatlığının geçtiğini açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Arda Turan'ın sakatlığının geçtiğini açıkladı. Barcelona Kulübünün sağlık departmanından yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan'ın iyileştiği duyuruldu.
HİÇBİR RESMİ MAÇTA OYNAMA ŞANSI BULAMADI
Arda'nın eylül ayı başında A Milli Takım kampındayken sol ayak biceps kaslarından geçirdiği sakatlığı 23 Ekim'de tekrarlamıştı. Bu sezon gerek sakatlık gerekse teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle Barcelona'da kadroya alınmayan Arda, hiçbir resmi maçta oynama fırsatı bulamadı. Mundo Deportivo'nun haberine göre ise; sakatlığını tamamen atlatan Arda Turan, teknik direktör Valverde'nin şans vermesi halinde forma giyebilir.
Kaynak: haberinburada
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