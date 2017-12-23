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Barcelona'nın Real Madrid Maçı Kadrosunda Arda Turan Yok!

BARCELONA'NIN REAL MADRİD MAÇI KADROSUNDA ARDA TURAN YOK!

Barcelona'nın Real Madrid'le oynayacağı El Clasico'nun 18 kişilik kafilesi belli oldu. Arda Turan 18 kişilik kadroda yer almadı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Barcelona'nın Real Madrid Maçı Kadrosunda Arda Turan Yok!(6/10)2

Bu cumartesi TSİ 15.00'te Santiago Bernabeu'de santrası yapılacak El Clasico için Ernesto Valverde Madrid'e götüreceği 18 oyuncuyu duyurdu. Txingurri lakaplı hoca sakatlıkları bulunan Dembele, Paco Alcacer ve Umtiti'yi kadroya alamazken Arda Turan, Rafinah ve Deulofeu'yu ise tercih etmedi.

18 KİŞİLİK KADRO AÇIKLANDI

18 kişilik kafile şu şekilde: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, A. Gomes, Aleix Vidal ve Vermaelen.

A Takım bugün büyük maç için son antrenmanını da gerçekleştirdi. Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesisleri'ndeki Tito Vilanova sahasında yapılan idmana sakatlığı bulunmayan oyuncuların yanı sıra Barça B'den Ortola ve Alena da katıldı. Kafile cuma akşama doğru Madrid'e hareket edecek ve maçtan iki saat öncesine kadar otelinde dinlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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