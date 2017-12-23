BARCELONA'NIN REAL MADRİD MAÇI KADROSUNDA ARDA TURAN YOK!
Barcelona'nın Real Madrid'le oynayacağı El Clasico'nun 18 kişilik kafilesi belli oldu. Arda Turan 18 kişilik kadroda yer almadı.
Bu cumartesi TSİ 15.00'te Santiago Bernabeu'de santrası yapılacak El Clasico için Ernesto Valverde Madrid'e götüreceği 18 oyuncuyu duyurdu. Txingurri lakaplı hoca sakatlıkları bulunan Dembele, Paco Alcacer ve Umtiti'yi kadroya alamazken Arda Turan, Rafinah ve Deulofeu'yu ise tercih etmedi.
18 KİŞİLİK KADRO AÇIKLANDI
18 kişilik kafile şu şekilde: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, A. Gomes, Aleix Vidal ve Vermaelen.
A Takım bugün büyük maç için son antrenmanını da gerçekleştirdi. Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesisleri'ndeki Tito Vilanova sahasında yapılan idmana sakatlığı bulunmayan oyuncuların yanı sıra Barça B'den Ortola ve Alena da katıldı. Kafile cuma akşama doğru Madrid'e hareket edecek ve maçtan iki saat öncesine kadar otelinde dinlenecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar