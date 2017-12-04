BARCELONA'NIN SAVUNMA OYUNCUSU SAMUEL UMTİTİ 2 AY YOK
İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da, savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
İspanya La Liga'da Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşayan Barcelona, Samuel Umtiti'nin sakatlığı ile ikinci bir darbe daha yedi.
Katalan kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Celta Vigo maçında sakatlanan 24 yaşındaki stoperin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
EL CLASSİCO'YU KAÇIRACAK
23 Aralık'ta oynanacak Real Madrid derbisini kaçıracak olan Fransız savunmacının Şubat ayında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Javier Mascherano'nun da sakat olması nedeniyle Thomas Vermaelen'in Gerard Pique'nin savunmadaki partneri olacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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