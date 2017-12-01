BARCELONA'NIN SPONSORU AUDİ, ARDA'YA ARABA HEDİYE ETTİ
Barcelona'da bu sezon 1 dakika bile oynayamayan Arda Turan, sponsor Audi'nin verdiği arabalardan aldı.
Dünyaca ünlü Alman otomobil markası Audi, Barcelona'nın yıldız futbolcularına son model araçlarından hediye etti. Bir hafta önce Real Madrid'in yıldız isimlerine yeni araçlarından dağıtan Alman firma, El Clasico'nun Katalonya cephesini de es geçmedi.
MESSI İLE SUAREZ RS6 ALDI
Lionel Messi Audi'nin RS6 isimli modelini tercih ederken Luis Suarez de aynı modelin farklı bir rengini seçti. İki oyuncu hücumdaki uyumlarını araç zevklerinde de göstermiş oldu. En güçlü araç olan Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI Quattro isimli aracı Alexis Vidal alırken Sergio Busquets Audi R8 Plus'ı tercih etti. Son zamanlarda kadroda kendine yer bulamayan Arda Turan da Audi tarafından unutulmadı.
ARDA Q7 SPORT ALDI
Milli futbolcunun tercihi Audi Q7 Sport 3.0 TDI Quattro olurken Arda haricinde 7 isim daha aynı aracın farklı renklerinden tercih etti. Geçen hafta Real Madrid için yapılan etkinlikte ise Cristiano Ronaldo, Audi RS7 Sportback 4.0 TFSI Quattro Panther Black modelini tercih etmişti.
Kaynak: haberinburada
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